Lefkoşa - Güzelyurt tek şeritli ana yolunun Zümrütköy mevkiinde, öğlen saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 18 yaşındaki sürücü yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Doğukan Kızılyürek (E-18) yönetimindeki PF 862 plakalı salon araçla Lefkoşa istikametinde seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu sola meyilli viraja girdiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun kuzey kısmından çıkarak telefon hatları rögar kapağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, Zümrütköy Köprüsü taşlarına çapıp savrularak takla attı ve dere yatağına düştü.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsünün, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavisi halen sürüyor. Kazayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.