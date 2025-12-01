Akdeniz Karpaz Üniversitesi, Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği’nin kadın güçlendirme çalışmalarını odağına alan anlamlı bir panele ev sahipliği yaptı.

Dernek çatısı altında kendini ifade etmeyi öğrenen, gizli kalmış iş gücünü ortaya çıkaran ve kendi ayakları üzerinde durma mücadelesi veren kadınlar, ilk kez bir panelde kendi hikâyelerini anlatarak büyük bir cesarete imza attılar.

Panelde söz alan kadınlar; yaşamlarının nereden başladığını, bugün geldikleri noktaya hangi emek ve çabayla ulaştıklarını samimi bir dille aktardılar.

Birçoğu hayatında ilk defa panelist olma deneyimi yaşayan kadınlar, Akdeniz Karpaz Üniversitesi tarafından plaketle onurlandırıldı.

Bu anlamlı jest, hem katılımcılara hem de salona duygu yüklü anlar yaşattı.

Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği’nin girişimci ve üretici kadınları panelde dikkat çekti.

Derneğin en önemli aktörlerinden olan terzi ve atölye sorumlusu Nilüfer Çeft, sosyal sorumluluk alanında atölyeyi ilklerle buluşturan Banu Kuş, derneğin sosyal hizmet uzmanı Ahmet Muçan ve kadınların güçlenmesi için gece gündüz çalışan dernek başkanı Rabia Özcömert, hem hikâyeleriyle hem de topluma kazandırdıkları değerle büyük alkış aldı.

Sürdürülebilir girişim yolculuğuna adım atan kadınlar; kendi isimleriyle, kendi varlıklarıyla hayatın içinde var olma çabalarını etkileyici bir dille anlattı.

Her bir hikâye, derneğin kadın odaklı güçlendirme çalışmalarının ne kadar önemli ve dönüştürücü olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Golden Tulip Otel’de gerçekleşen etkinlik, otelin profesyonel desteği ve kusursuz sunumuyla taçlandı.

Katılımcılar, hem ilham veren anlatımlara hem de dayanışmanın sıcaklığını hissettiren unutulmaz bir atmosfere tanık oldu.

Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği’nin kadınların görünmeyen emeğini görünür kılmak, üretime katılmalarını desteklemek ve toplumsal hayatta daha güçlü bir yer edinmelerine katkı sunmak amacıyla yaptığı çalışmalar, panelle birlikte bir kez daha büyük takdir topladı.