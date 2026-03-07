Trafik Kazalarını Önleme Derneği (TKÖD) Başkanı Mehmet Zeki Avcı, Cumhuriyet Meclisi’ne gönderilen Yol ve Trafik Suçlarının Davasız Halli ve Ceza Puanı (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile kamera cezalarının bu yılın sonuna kadar devre dışı bırakılmasının “kabul edilemez” olduğunu belirtti.

Avcı, “Esas olan yol güvenliğini artırmak olması gerekirken, ölümlü kazaların sayısını artırmaya zemin hazırlayacak bu adımın hiçbir mantıklı açıklaması olamaz” dedi.

Birlik Başkanı Mehmet Zeki Avcı yaptığı yazılı açıklamada, ülkede aşırı sürat kaynaklı trafik kazalarını azaltmak amacıyla ilk kez 2006 yılında kullanıma sokulan sabit görüntülü radar (kamera) sistemi ile yollarda süratten kaynaklanan ölümlerin yılda 28’den 15’e ve sonraki yıllar içinde de 5’e kadar düştüğünü ifade etti.

“Kamera cezaları son iki yıldır dağıtılmamışken, geçtiğimiz 2025 yılında aşırı sürat kaynaklı 1418 kaza kayıtlara geçmiş, ölümle sonuçlanan 39 kazanın 18’inin nedenini aşırı sürat oluşturmuştu” diyen Avcı, bu rakamların, KKTC yollarında ölen insanların yarısının hayatlarını süratten kaybettiğini açıkça gösterdiğini kaydetti.

Süratin ve süratten ölümlerin azalmasında kameralarla kaydedilen suçlara verilen ceza puanlarının önemli bir etken oluşturduğunu belirten Avcı, şöyle devam etti:

“Sürat meraklısı sürücüler, 100 ceza puanına ulaşmaları halinde ehliyetlerini kaybetme endişesi taşıyarak, süratlerini kontrol ediyor, böylece caydırıcılık sağlanıyordu.

Yani, kameradan gelen ceza puanı olan sürücüler, daha fazla ceza puanı almamak için polisin yazacağı ceza puanlarından da çekinerek, her trafik kuralına uymak durumunda kalıyorlardı.”

Dünyanın gelişmiş ülkelerinde yaygın olarak kullanılan kamera sisteminin yollarda 2006’dan beri 18 yıl kesintisiz olarak çalıştırıldığı ve kaydettiği suçlara ilişkin cezalar sürücülere ulaştırıldığı halde son yıllarda ceza bildirimlerinin dağıtılmadığını kaydeden Avcı, bu nedenle sürat suçu işleyen ancak ulaştırılmadığı için cebinde cezası olmayan sürücülerin, trafik güvenliğini tehlikeye atmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Ülkede trafik kazalarının “kara leke” olarak devam ettiği görüşünü belirten Mehmet Zeki Avcı, “2024 yılında süratten 28 ölümlü kaza olmuşken, 2025 yılında polis denetimlerinin etkisi ile azalarak süratten ölümlü kaza sayısı 18’e inmiştir” dedi.

“SON ÜÇ YILDA 47, 51 VE 42 ÖLÜM”

Süratli giden sürücülerin yollarda adeta “savulun ben geliyorum” zihniyeti ile araç kullandıklarının görüldüğünü ifade eden Avcı, süratle yaratılan tehlikelerin yollarda gün geçtikçe daha çok görülmeye başladığına dikkat çekti.

Yollarda hayatını kaybedenlerin sayısının 2022’de 24 iken, kamera cezalarının gitmediği yıllar olan 2023’te 47, 2024’te 51, 2025’te ise 42 olduğunu belirten Avcı, kamera cezalarının bu yıllarda sürücülere dağıtılmamasının kayıpların artmasına katkıda bulunduğunu savundu.

MİLLETVEKİLLERİNE ÇAĞRI

Cumhuriyet Meclisi’ne gönderilen Yol ve Trafik Suçlarının Davasız Halli ve Ceza Puanı Yasası’nda öngörülen değişikliklerin geçmesi halinde yollardaki süratin ve sürate bağlı çarpma ve ölümlerin artacağını savunan Avcı, “Esas olan yol güvenliğini artırmak olması gerekirken, ölümlü kazaların sayısını artırmaya zemin hazırlayacak bu adımın hiçbir mantıklı açıklaması olamaz” dedi. Avcı, Polis Müdürlüğü zor şartlarda sürate karşı mücadele verirken, kamera cezalarının bu yılın sonuna kadar devre dışı bırakılmasının “kabul edilemez” olduğunu kaydetti.

“Özellikle Bakanlar Kurulu’nda Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu başkanlığı yapmış Bakan ve Müsteşarların, bu yasa taslağına onay vermeleri anlaşılır değildir” diyen Avcı, milletvekillerine, “insanları tehlikeye atacak değil, güvende hissettirecek kararlara” destek vermeleri çağrısı yaptı.