Gemikonağı’nda sakin 21 yaşındaki Buse Kara aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Olay, 16 Mayıs 2026 tarihinde saat 00.40 sıralarında meydana geldi.

Kalmakta olduğu evde aniden rahatsızlanan Buse Kara, kaldırıldığı Cengiz Topel Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Ancak genç kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen hastaneye sevki sırasında yolda yaşamını yitirdi.

Yapılan otopiside Buse Kara’nın ölüm sebebi “akciğer enfeksiyonu ve pulmoner emboli” olarak tespit edildi. (Pulmoner emboli, genellikle bacaklarda oluşan kan pıhtılarının koparak kan dolaşımı yoluyla akciğerlere ulaşması ve buradaki atardamarları tıkaması durumudur. Hayatı tehdit eden bu tıkanıklık; ani nefes darlığı, göğüs ağrısı ve kan tükürme gibi ciddi belirtilerle kendini gösterir)

Türkiye'de Aydın'ın Kuşadası ilçesinden üniversite eğitimi için KKTC'ye gelen 21 yaşındaki Buse Kara, Lefke'ye bağlı Gemikonağı'nda ikamet ediyordu.

Kara, Lefke Avrupa Üniversitesi'nde öğrenim görüyordu.