Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), öğretmen nakillerinin, yasa ve tüzüğe uygun olarak yapılması için Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) Başkanlığı’na çağrı yaptı.

Kamu Hizmeti Komisyonu önünde basın açıklaması yapan sendika yetkilileri, ardından KHK Başkanı Ömer Köseoğlu ile görüşerek, taleplerini iletti.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, Müdür ve müdür muavini nakillerinin şubat ayında yapıldığını ve Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun, bu yıl ilk defa nakil çalışmalarını KTOEÖS ile yapmayacağını 14 Şubat’taki görüşmede sendika yetkililerine aktardığını, ileri sürdü. Selma Eylem, Eğitim Bakanı’nın, gerekçe olarak ise sendikanın sürdürdüğü eylemsel süreci gösterdiğini kaydetti.

Bu konuda KHK’yı 20 Şubat’ta yazılı olarak uyardıklarını ifade eden Eylem, “Çalışmaları yasaya göre bakanlık yapar ancak esas nakilleri Kamu Hizmeti Komisyonu gerçekleştirir” dedi.

Nisan ayında yapılması gereken öğretmen nakil işlemlerinde de aynı yaklaşımın sergilendiğini belirten Eylem, geçen yıla kadar bu çalışmaların sendika ile birlikte yapıldığını söyledi. Çalışmaların geç başlatıldığını ifade eden Eylem, 21 Mayıs’a kadar nakil başvuruları alındığını kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti’ndeki bir şirketten MEBBİS adında bir sistem satın alındığını belirten Eylem, Bakanlığın, nakil işlemleri için bu yıl öğretmenleri söz konusu sisteme başvuru yapmaya zorladığını öne sürdü.

Tüzüğe göre sadece ıslak imza koşulu olsa da, elde doldurulan başvuru formlarının Daire Müdürleri tarafından kabul edilmediğini iddia eden Eylem, bu konuda gerekli hukuki girişimin yapıldığını söyledi.

MEBBİS sistemine başvurularda hatalar oluştuğunu savunan Eylem, “Eğitim ve çocuklarımız için mücadele verip, nakil başvurusunda bulunan yüzlerce öğretmenimiz cezalandırılmak isteniyor” dedi. Eylem, Disiplin Tüzüğü’ne karşı verilen mücadeleye işaret etti.

Öğretmenin yasal hakları hiçe sayılarak, yurt dışı izinlerinde de problemler çıkarıldığını öne süren Eylem, “Öğretmenin yasal haklarını çiğnetmeyeceğiz, bu konuda gerekli mücadeleyi vermeye devam edeceğiz” dedi.

Nakillerin yapılmak istenmediğini ileri süren Eylem, nakiller yapılmadığında atamaların da yapılamayacağını ve okullar açıldığında ilkokullarda olduğu gibi yüzlerce geçici öğretmen alınacağını iddia etti. Geçici öğretmenlerin, torpil ve yandaşa göre alındığını savunan Selma Eylem, “Seçim yatırımı olarak geçici öğretmen mi alınmak isteniyor?” dedi.

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel de anayasal düzenin bitirilmeye çalışıldığını savundu. Gökçebel, öğretmenden yüzde 37 vergi alınırken, kaçak paradan yüzde üç vergi alındığını da öne sürdü.