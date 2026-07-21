20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 52’nci yıldönümü kutlamaları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin 20 Temmuz 1974 sabahı adaya ilk ayak bastığı Yavuz Çıkarma Plajı'nda tören düzenlendi.
Tören, protokol sırasına göre çelenklerin denize bırakılmasıyla başladı.
Törende daha sonra, KKTC Yelken Motor Kürek Federasyonu tarafından Türkiye’den getirilen bayraklar, Yavuz Çıkarma Plajına çıkarılarak, teslim edildi.
21 pare top atışı, saygı marşı ve saygı duruşunun ardından, Türkiye’den getirilen bayraklar plaj yakınlarındaki adaya çıkarıldı.
İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi ve özgürlük meşalesinin yakılmasının ardından adadaki meşale karaya çıkarılarak, Lefkoşa’da gerçekleşecek törene götürülmek üzere Yeşilova Spor Kulübü sporcularına teslim edildi.
Tören, Karaoğlanoğlu Şehitliğinin gezilmesi ve şehit kabirlerine çiçek bırakılmasıyla sona erdi.