Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın eşi Nilden Bektaş Erhürman’ın başkanlığında Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) ile Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) yönetimlerinin katılımıyla ambalaj atıklarının yönetimi konusunda ayrı ayrı toplantı düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Çevre Danışmanı İbrahim Alkan’ın hazır bulunduğu toplantılarda, KTTO Başkanı Turgay Deniz ve yönetim kurulu üyeleri ile Kıbrıs Türk Sanayi Odası Asbaşkanı Sercan Görgüner Bahçeci ve yönetim kurulu üyeleri yer aldı.

Toplantılarda, Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Yönetimi Tüzüğü kapsamında kurulması gereken yetkilendirilmiş kuruluşun oluşturulması için daha önce yapılan çalışmalar ele alınarak görüş alışverişinde bulunuldu.