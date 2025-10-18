Alithia haberi “Yunanistan Kıbrıs’ın da Katılımıyla 5X5 Önerisi Teklif Ediyor… Libya Türkiye ve Mısır’a Da Davet” başlığıyla aktardı.

Habere göre, Yunan Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Miçotakis’in geçen Perşembe günü Yunan Meclis kürsüsünden yaptığı ve GSI ile ilgili Rum ve Yunan medyasını uyardığı konuşmasında ortaya koyduğu niyetin “5 devleti içeren çok taraflı bir 5X5 oluşumu önerisi” olduğunu belirtti.

Yunan Dışişleri Bakanlığı kaynakları, “çok taraflı bir 5x5 oluşumunun 5 ülkeyi ve 5 temayı içerdiğini” kaydetti.

Kaynaklar 5 ülkenin; Yunanistan, Güney Kıbrıs, Mısır, Türkiye ve Libya’yı, temaların da “göç, deniz çevresinin korunması, bağlantı, deniz bölgelerinin sınırlandırılması ve siyasi koruma” olduğunu söyledi.

Kaynaklar böyle bir oluşumun olanak ve perspektiflerini ve sürekli bir nitelik kazanıp kazanamayacağını Yunan Dışişleri Bakanlığı’nın araştıracağını belirtti.

Haravgi haberi “Atina’nın Kıbrıs’ın Katılımıyla 5X5 Teklifi” başlığıyla aktardı.

-Görüşmeler devam ediyor

Gazete “Yunanistan-Kıbrıs Elektrik Bağlantısı Projesiyle İlgili Görüntü Puslu” başlıklı haberinde ise Girit ile Güney Kıbrıs, ileriki aşamada da İsrail arasında deniz altından elektrik kablosu kurulmasını öngören Great Sea Interconnector/GSI projesinin hayata geçirilmesi konusunda Rum ve Yunan tarafları arasında süregelen anlaşmazlıkların aşılmasını hedefleyen görüşmelerin devam ettiğini yazdı.

Rum ve Yunan Enerji bakanlarının, AB Enerji Komiseri Dan Jorgensen ile önceki gün telekonferans gerçekleştirdikleri hatırlatılan haberde, önümüzdeki haftalarda yeni bir üçlü görüşme daha yapılacağı belirtildi.

Alithia ise, Rum ve Yunan enerji düzenleme kurulları RAAEY ve RAEK’in dün Atina’da bir araya geldiğini, görüşmede GSI yüklenicisi ADMIE, Yunan Enerji ve Çevre Müsteşarı Nikos Çafu ve Rum Yönetiminin Yunanistan’daki Büyükelçisi Stavros Avgustidi’nin de hazır bulunduğunu yazdı.

Habere göre, görüşmenin ardından, projeyle ilgili düzenleme konularının masaya yatırıldığı görüşmede birçok noktada yakınlaşma sağlandığı, geriye kalan meselelerin halli için daha çok çalışmaya karar verildiği açıklandı.