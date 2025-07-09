Liman işçileri sendikası ENEDEP'ten yapılan açıklamada, "Ever Golden" adlı, askeri malzemeler taşıyan geminin pazartesi sabahı Pire Limanı'ndan hareket edeceği belirtildi.

Açıklamada, "Gemideki malzemeler, hastaneleri, okulları, çocukları, bebekleri ve kadınları vurmaya devam etmek için kullanılacak. Ellerimizi kana bulamamalıyız." ifadeleri kullanıldı.

İşçilerin, geminin hareketini fiilen engellemeyi hedefledikleri vurgulanan açıklamada, Pire halkı, öğrenciler, sendikalar ve diğer gruplar da eyleme destek vermeye davet edildi.