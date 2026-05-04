Güney Kıbrıs’ta cumartesi oynanan bir maçta yardımcı hakeme saldıran milletvekili adayının tutuklandığı haber verildi.

Güney Kıbrıs’ta 24 Mayıs’ta gerçekleştirilecek seçimlerde “Aktif Vatandaşlar- Birleşik Kıbrıs Avcılar Hareketi” partisi milletvekili adayı 38 yaşındaki Kostas Nikolau isimli şahsın maçta yardımcı hakeme saldırdığını yazan Alithia gazetesi, hakemin olay sonucu hastaneye kaldırıldığını, tedavisi ardından ise taburcu edildiğini yazdı.

Olay sonucu hakeme saldıran şahsın tutuklanarak, mahkemeye sevk edildiğini ve 3 gün gözaltında tutulmasına karar verildiğini kaydeden gazete, polisin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiğini ekledi.