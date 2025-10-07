Projeyle ilgili yaşanan anlaşmazlığın tırmandığını ve Yunanistan Çevre Enerji Bakanı Stavros Papastavru’nun Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in açıklamalarına yanıt verdiğini yazan Haravgi gazetesi, Hristodulidis’in Yunanistan’daki Bağımsız Elektrik İletim Operatörü (ADMİE)’nin Rum kesimine baskı yaptığına dair eleştirilerde bulunduğunu anımsattı.

Gazete Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı Stavros Papastavru’nun elektrik bağlantı projesiyle ilgili tüm belirsizlikleri çözüme kavuşturması konusunda Rum Yönetimine mesaj gönderdiğini yazdı. Haberde Papastavru’nun Yunanistan ile Güney Kıbrıs arasındaki ilişkilerin kopmaz, hellenizmin temeli ve herhangi bir projenin ötesinde bir birlik ifadesi olduğunu dile getirdi yer aldı.

“Open” televizyonuna yaptığı açıklamada ADMİE’nin yüzde 51’inin Yunan hükümetine ait olduğunu ve ADMİE’nin şantaj yapmayıp yalnızca kurumsal bir şekilde konuştuğunu söyleyen Papastavru, GSI projesiyle ilgili olarak Rum kesiminden sürekli çelişkili mesajlar geldiğini de ifade etti.

Papastavru bu çelişkili mesajlara atıfta bulunarak Rum Maliye Bakanı Makis Keravnos’un Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’le görüşmesinden sonra dahi, projenin prensipte uygulanabilirliğini sorguladığını anımsattı.

Üzerinde mutabakata vardıkları bir projeye sahip olduklarını ve Rum Maliye Bakanı Keravnos’un şu an Avrupa Birliğine (AB) Rum Enerji Düzenleme Kurulu olarak bilinen RAEK’in kararlarına uymayacağını bildirdiğini ifade eden Papastavru, tüm bunların projenin sürdürülebilirliği konusunda engeller ve sürekli şüphe yarattığını kaydetti.

Buna paralel olarak Güney Kıbrıs’ın enerji konusundaki izolasyonuna son verecek ve AB’de en yüksek olan enerji fiyatlarının düşürülmesine katkıda bulunacak stratejik öneme sahip bir projeden söz eden Papastavru, AB tarafından finanse edilen projenin hali hazırda 300 milyon euroya mal olduğunu ve bunun tamamının ADMİE tarafından ödendiğini de ifade etti.

Papastavru ADMİE’nin projeyi üstlenmesinden bu yana iki yıl geçtiğini ve proje lisansının Rum kesimi tarafından henüz ADMİE’ye devredilmediğine de işaret etti.

Papastavru konunun 10 gün içerisinde bir sonraki AB Enerji Bakanları Konseyinde ele alınacağını da dile getirdi.

Hristodulidis’in geçen gün yaptığı açıklamada sert bir üslupla ADMİE’nin herhangi bir yöneticisinin Rum hükümetine şantaj yapamayacağını söylediğini de anımsatan gazete, Hristodulidis’in dün yaptığı açıklamada ise açıklamalarının tonunu düşürmeye çalıştığını kaydetti.

Gazeteye göre dünkü açıklamasında Rum hükümetinin Yunan hükümetiyle olan ilişkilerinin her zamankinden güçlü olduğunu dile getiren Hristodulidis, Yunanistan ile Güney Kıbrıs veya kendisinin Yunanistan Başbakanıyla olan ilişkilerinin bozulmasına yatırım yapanların hayal kırıklığına uğrayacağını vurguladı.

Gazeteye göre Rum Enerji Düzenleme Kurulu RAEK ise açıklamasında ADMİE’nin itiraz mektubunu aldığını ve bunu incelediğini sözlerine ekledi.

Politis gazetesi ise “Kabloyu Yeniden Fişe Taktılar- Hristodulidis’ten GSI Konusunda Geri Çekilme” başlıklarıyla manşetten ve iç sayfadan geniş yer verdiği haberinde, Rum tarafının GSI konusundaki tutumunun 24 saat içerisinde önemli ölçüde değiştiğini yazdı.

Hristodulidis’in şantaj açıklamalarının ardından geri çekildiğini ve tutumunu değiştirdiğini kaydeden gazete, hükümet sözcüsünün de yaptığı açıklamada meseleyi teknik bir düzenleme sorununa indirgediğini ekledi.

Haber Alithia gazetesinde ise “Atina-Lefkoşa İlişkilerinde Elektro Şok” başlığıyla yer aldı.