Karayolları Dairesi Müdürlüğü, Çayönü ile İncirli köyleri arası anayol güzergâhında bugün yol bakım, onarım ve yama faaliyetleri yapımına başlanacağını duyurarak bu güzergâhı kullanacak sürücülerin dikkatli ve yavaş seyretmelerini istedi.

Daireden yapılan açıklamada, çalışmaların, ikinci bir duyuruya kadar sürmesinin planlandığı kaydedilerek, güzergâhı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarının önemine işaret edildi.