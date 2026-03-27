Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Lefkoşa İlçesi 9. Olağan Kongresi, Gençlik Örgütü ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi (TOCEK) seçimleri ile birlikte tamamlandı.

Önceki gün Merkez Lefkoşa’da gerçekleştirilen kongre ile kurultay öncesi örgütsel süreç noktalandı. Kongrede, Mehmet Manavoğlu Lefkoşa İlçe Başkanı seçildi. TOCEK Başkanı Gülcan Soyluethem ise görevine devam etti.

Yapılan seçim sonucunda Gençlik Örgütü Başkanı Ali Azeri Gençlik, Genel Sekreteri Suat Bağseven, Basın Yayın ve Propaganda Sekreteri Melihat Haksız, Siyasi Eğitim Sekreteri Numan Dinçer, Örgütlenme Sekreteri Lisani Cemal Darbaz, Sayman Sekreter Orçun Arçay, Dış İlişkiler Sekreteri ise Derinsu Dağ olarak belirlendi.

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, ülkede rüşvetin, usulsüzlüğün, liyakatsizliğin ve savurganlığın artık tahammül sınırlarını aşan bir noktaya geldiğini öne sürerek, toplumun yaşananların farkında olduğunu söyledi.

TDP’nin emeği koruyan; sosyal devleti savunan; üretimi, yatırımı ve ulusal sermayeyi güçlendirmeyi hedefleyen sosyal demokrat bir siyaset yaptığını belirterek, Lefkoşa Türk Belediyesi’nde ortaya konan yönetim anlayışını, partinin temiz siyaset zihniyetinin en somut örneklerinden biri olarak gösterdi.

“Biz bu toplumun aydınlık yüzüyüz.” diyen Çeler, TDP’nin son iki yılda daha görünür, duyulur ve güçlü bir parti haline geldiğini belirterek, kurultay sürecinin ardından bu yükselişin daha da güçleneceğini söyledi.

Kongre sonunda ise Lefkoşa İlçe Başkanlığına seçilen Mehmet Manavoğlu yaptığı konuşmada, görevi büyük bir sorumluluk duygusuyla devraldıklarını söyledi.

Lefkoşa’da daha güçlü bir örgüt yapısı kurmak, partiyi daha görünür hale getirmek ve iktidar yürüyüşüne katkı koymak için çalışacaklarını belirten Manavoğlu, sosyal demokrat siyasetin yalnızca yerel yönetimlerde değil, ülke yönetiminde de belirleyici olması gerektiğini ifade etti.

Mehmet Manavoğlu, söz konusu görevi takım arkadaşlarıyla birlikte büyük bir gururla devraldıklarını ifade etti.

Manavoğlu, memleket için durmadan, yorulmadan çalışacaklarını belirterek, gelecek nesillere umut ve ışık olacaklarını vurguladı.

Kongrede, TDP Lefkoşa İlçe Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

“Mehmet Manavoğlu (Başkan), Hasan Burgaç, Ömer Metbulut, Ali Vehid, Ahmet Türkdoğan, Özay Barutçu, Göner Ersen, Merve Borova, Hakkı Gürcan, Kemal Burgaç.”