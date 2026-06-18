Rum Hükümet Sözcüsü Konstandinos Letimbiotis, Bağımsız Yolsuzlukla Mücadele Otoritesi’nin başlattığı süreçle ilgili açıklama yaptı.

Letimbiotis, hükümetin yolsuzluk olaylarına hiçbir şekilde müsamaha göstermeyeceğini ve Bağımsız Yolsuzlukla Mücadele Otoritesi’nin başlattığı araştırmaya saygı duyduklarını kaydetti.

Letimbiotis, Anayasa ve ilgili yasal çerçeveler temelinde öngörülen hukuki prosedürlerin izleneceğini belirterek, bu prosedürlerin, olayın tamamen aydınlatılabilmesi için sorumlulukla yürütülmesi gerektiğine işaret etti.

Adalete güvendiklerini söyleyen Letimbiotis, yürütme erkinin de soruşturmanın selameti ve Anayasa’ya uygunluğunun sağlanması açısından bazı adımlar atması gerektiğini kaydetti.