Fotoğrafta da görüldüğü gibi bir sürücü vatandaşımızın aracının bagajına koyduğu inşaat el arabasını hiçbir önlem almadan taşıdığını belirten vatandaşlarımız “Fotoğrafta da görüldüğü gibi bagaja koyduğu el arabasının bir kısmı dışarıda salkmış vaziyette sürücü hiç keyfini bozmadan yoluna devam ediyor” dedi.

Bu el arabasının yola savrulmasının hiçten olduğunu söyleyen duyarlı vatandaşlarımız “Araç bir çukura düşse belki de el arabası yola düşecek ve arkadan gelen sürücünün kaza yapmasına neden olacak. Ancak bunu hiç düşünmeden yola devam eden sürücülerimiz var. Yol güvenliği mi o da ne?” diyerek sözlerini tamamladı.