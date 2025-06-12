Güney Kıbrıs’ta Kilise’nin onayı ile Rum Eğitim Bakanı olan Athena Michaelidou, okullarda eğitim gören çocukların terör örgütü ‘’EOKA’nın kahramanlıklarını ve vatanseverliklerini’’ öğrendiklerini söyledi.

Michaelidou, “Çocuklarımıza işgal (KKTC) altındaki topraklarımıza geri dönmek için yılmaz bir irade aşılıyoruz.” dedi

Terör örgütü EOKA’nın kuruluşunun 70’inci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen bir öğrenci yarışmasında konuşan Michaelidou, EOKA’nın verdiği mücadelenin “Kıbrıs Helenlerinin özgürlüğünü fethetme yolundaki en önemli kilometre taşını oluşturduğunu” söyledi.

“EOKA KATLİAMLARI İLHAM KAYNAĞI”

Bu sene ilk kez okullarda Kıbrıs kökenli olmayan çocuklara da “Rum tarihinin” öğretilmeye başlandığını açıklayan Michaelidou, “Bu bağlamda, büyük mücadele hepimiz ve özellikle yeni nesiller için bir ilham kaynağıdır” dedi.

Rum Bakan, EOKA’nın katliamlarının “normal bir durummuş” gibi savundu ve “Çocuklar aldıkları eğitimlerde; EOKA’nın ‘devrimini’, ‘savaş eylemlerini’, ‘kadınların ve öğrenci gençliğin rolünü’ ve ‘Kilise’nin katkısını öğrendiler” şeklinde konuştu.



ŞANLI MÜCADELEYMİŞ!

EOKA’nın Kıbrıs’ın Yunanistan’la birleşmesi ortak siyasi iradesi etrafında birleşerek mücadele ettiğini anlatan Rum Bakan, mücadelenin şanlı olduğunu belirtti. Michaelidou, “Vatanseverliğin bu modellerini öne çıkarmak, kendi şanlı ve yüce geçmişimizin bir gereğidir” ifadelerini kullandı.

“KUZEY KIBRIS’A GERİ DÖNECEĞİZ”

“Türk işgalinden kurtulmak için çocukların eğitilmesi gerektiğini” söyleyen Rum Eğitim Bakanı şöyle devam etti: “Vatanımızın kurtuluşu ve yeniden birleşmesi için izlenmesi gereken yolu bir işaret olarak EOKA savaşçılarının örneği göstermeliyiz. Bu amaçla, eğitimin genç kuşaklar üzerinde yapıcı ama inatçı etkisiyle işgal edilen topraklarımıza geri dönmek için çalışacak üzere yılmaz bir irade aşılamayı amaçlıyoruz.”