DAÜ-SEN’den yapılan açıklamada, Atatürk Öğretmen Akademisi’ne ilişkin Meclis’e sunulan yasa tasarısının, kurumun yapısı, akademik niteliği ve öğretmen yetiştirme misyonu açısından ciddi kaygılar doğurduğu kaydedildi.

Açıklamada, tasarıda yer alan özel sınavlara, kapsamlı muafiyetlere, eğitim sürelerinin kısaltılmasına yol açabilecek düzenlemelere ve kabul süreçlerinde yapılması öngörülen değişikliklere ilişkin hükümlerin, AÖA’nın kurumsal yapısını ve akademik güvenilirliğini zayıflatma riski taşıdığı belirtildi.

Bu tür düzenlemelerin, kurumun temel işlevi olan seçici, nitelikli ve donanımlı öğretmen yetiştirme özelliğini tehdit ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Atatürk Öğretmen Akademisi, Kıbrıs Türk toplumunun öğretmen yetiştirme geleneğinde köklü ve önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle kurumun itibarı kısa vadeli ihtiyaçlar, geçici çözümler veya tartışmalı düzenlemeler uğruna zedelenmemelidir.

Öğretmen istihdamına ilişkin sorunlar varsa, bu sorunların çözümü, ilgili istihdam politikaları ve yasal düzenlemelerdir. Öğretmen ihtiyacına yönelik çözümler, eğitim niteliğini ve mesleki yeterliliği göz ardı etmeden geliştirilmelidir."

Öğretmenliğin güçlü akademik formasyon, pedagojik yeterlilik, etik sorumluluk ve yüksek toplumsal bilinç gerektiren bir meslek olduğu ifade edilen açıklamada, "Bu nedenle öğretmen yetiştiren kurumların niteliği, liyakat ve kaliteyi esas alan politikalarla güçlendirilmeli; bu kurumların seçici ve güvenilir yapısı korunmalıdır.” ifadeleri yer aldı.