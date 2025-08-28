Dağ yolu olarak bilinen Girne-Değirmenlik Anayolu’nda dün meydana gelen

trafik kazasında dört kişi yaralandı.

Kaza saat 13.30 sıralarında meydana geldi.

53 yaşındaki Filiz Gülcan Yalçın yönetimindeki TRL 961 plakalı araç, dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada yolun sağına geçti ve karşı yönden gelen 28 yaşındaki Taylan Gülpınar yönetimindeki RL 814 plakalı araç ile çarpıştı.

Kaza sonucu her iki sürücü ile birlikte TRL 961 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 39 yaşındaki Hanife Şenal ve 30 yaşındaki Elif Cankaya yaralandı. Yaralılar Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.