Dipkarpaz'da alkollü içki tesiri altında kaza yapan araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı.

Polis açıklamasına göre, saat 18.30 sıralarında 211 mlgr alkollü içki , tesiri altında, yönetimindeki HM 521 plakalı pick-up araç ile seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkarak toprak sete çarpan ve takla atan Erdal Fabrikacı Darbaz (E-28) ile Cemile Sürmeli (K-29) yaralandı.

Darbaz ile Sürmeli'nin tedavileri kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde sürüyor.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.