Birinci Lig kulüplerinden M. Hacıali Yılmazköy’de Hüseyin Baflı başkanlığında oluşturulan yeni yönetim kurulu, Kurban Bayramı öncesinde kaynaşma yemeğinde buluştu.
Eski başkan Necip Dinarlı, Mehmet Oytam, Elif Töre, Barış Gerçek, Tahir Doğu, Hüseyin Araz, Ali Üçöz, Ali Çavuş, Fahri Üçöz, Onur Minare, Yıltan Değer, Mustafa Hızal, Fırat Başpınar, Bülent Araz, Sertaç Zabit, Engin Aktaşlı ve Kenan Altınay’dan oluşan Hüseyn Baflı başkanlığındaki yönetim kurulu yen sezon hazırlıkları öncesinde düzenlenen yemek organizasyonunda bir araya
geldi. Sezon hedeflerinin masaya yatırıldığı yemekte, birlik – beraberlik dikkat çekerken, Kurban Bayramı kutlaması da yapıldı.