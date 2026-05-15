Ülkede yine tip gaz krizi baş gösterdi. Gaz tedarikindeki duraksama, piyasada sıkıntı yarattı.

Enerji fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle gaz tedarikçileri tüp gaz fiyatlarında 120 ile 160 TL arasında yeni bir artış istedi ancak hükümet bu artışa onay vermedi. Başbakan Ünal Üstel bu konuda imza atmayınca fiyatlandırma yapılamadı, piyasada dolumlar durdu.

Ev tipi 10 kiloluk tüp gazın fiyatı en son 8 Nisan tarihinde 40 TL zamla 650 TL’ye yükselmişti.

Rum tarafında 10 kiloluk tüp gaz fiyatı 25 Euro (1300 TL) Türkiye’de 1200 TL’den satılıyor.

Ülkede ise gaz tedarikçileri fiyatın 800 TL civarı olmasını talep ediyor.

Gaz tedarikçileri fiyat belirsizliği nedeniyle satışları rutin şekilde yapamazken, bu belirsizliğin sürdüğü müddetçe vatandaşlar yanı sıra otellerin, askeri tesislerin, fabrikaların ciddi mağduriyet yaşayabileceği uyarısında bulundu.

Tedarikçi firma yetkilileri Kalecik’te gaz bulunduğunu ancak fiyat değişikliği konusunda hükümet ile anlaşmazlık yaşandığını söyleyerek bu konuda bir an önce karar verilmesi çağrısı yaptı.