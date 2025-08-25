Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Yeşilyurt’ta kırsal kesim arsaları konusunda hükümete sert sözlerle yüklendi. Kaya, arsa dağıtım sürecindeki sorunları gündeme taşıyarak, “Yeşilyurtluları aldattınız” dedi.

NEDEN GİZLİ TÖREN?

Başkan Kaya, bugüne kadar kırsal kesim arsalarının dağıtımında tantanalı törenler düzenlenmesine rağmen, Yeşilyurt’taki hak sahiplerinin gizli kapılar ardında Dışişleri Bakanlığı’na çağrılarak belgelerini aldığını söyledi. Kaya, “Dışişleri Bakanlığı bu işin neresinde?” diye sordu.

BELGEDE ARSA ÖLÇÜSÜ YOK!

Kaya’nın en dikkat çekici iddialarından biri ise, hak sahiplerine verilen belgelerde arsa ölçülerinin yazmaması oldu. “Arsa dağıtıyorsunuz ama ölçüsü yok. Bu nasıl bir uygulamadır?” diyerek tepki gösterdi.

YOLSUZ, PARSELİZ, SU DEPOSUNDAN YÜKSEK

Başkan, dağıtılan arsaların tarla görünümünde olduğunu, bölgede yol bulunmadığını, parsellerin belli olmadığını ve su deposundan daha yüksek bir alanda konumlandığını vurguladı. Belgelerde yer alan “6 ay içinde inşaata başlanmalı” ibaresine dikkat çeken Kaya, “Böylesi bir alanda hak sahipleri nasıl inşaat yapacak?” diye sordu.

EN MUHTAÇLAR YİNE DIŞARIDA KALDI

Kaya, 90 arsanın dağıtıldığı köyde en ihtiyaçlı kişilere arsa verilmediğini belirterek, “Köyün en çok ihtiyacı olan gençleri dışarıda bırakıyorsunuz. Bu kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

“2017’NİN TEKRARI, SEÇİM YATIRIMI”

Başkan Aziz Kaya, 2017’de benzer bir tiyatronun oynandığını hatırlatarak, bugünkü dağıtımın da aynı şekilde seçim yatırımı olduğunu savundu.

“YEŞİLYURTLULARIN HAKKINI KORUYACAĞIZ”

Son olarak Kaya, hükümete sert çıkış yaptı:

“Yeşilyurt halkının hakkını yedirmeyeceğiz. Bu köyde kimseyi kandıramazsınız. Şeffaf olmayan, adaletsiz ve siyasi amaçlı dağıtımların takipçisi olacağız.”