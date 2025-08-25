Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülkede verilen silah ruhsatlarına dikkat çekerek, mevcut durumu eleştirdi.

Şenkul’un paylaşımı şöyle:

“600 tabanca ruhsatı iyidir ama azdır, hükümetimiz başarısına başarı ekleyerek bunu 6 bine yükseltmeli ki yarattıkları bu garabet düzende halk kendi kendini çetelere karşı korusun, kollasın.

Yanlış anlaşılmasın, insanlarımızın kendi güvenliği için silah ruhsatı istemesi ya da alması değil benim eleştirdiğim, insanımızı çaresiz bırakan mevcut duruma dikkat çekiyorum.

Bu noktada: Niye insanlarımız tabanca ruhsatı ihtiyacı duyuyor? esas soru/sorun budur.

600 silah ruhsatı çöküşün İTİRAFIDIR.

‘Ey halkımız bizim polisimiz bile yıllarca silah taşımadı ama biz ülkeye giren kara parayı yaptığımız yasa ve vergi uygulamalarıyla öyle bir teşvik ettik ki ülkeyi çeteler için hedef pazar haline getirdik.

Ama hesabı yanlış yaptık ve bu iş kontrolden çıktı alın size tabanca ruhsatı ve herkes başının çaresine baksın.’ diyor.

Allah aşkına sürekli bir yerlerin kurşunlaması kendi başına mı durup dururken ansızın oldu mu zannediyoruz?

Kara paraya teşvik yasaları yapıldı bu ülkede.

Sınırdışı edilenlerin kararları Bakanlar Kurulu kararlarıyla iptal edildi, ediliyor.

Bakanlar Kurulu’nda isimsiz silah ruhsatı imzaları attınız boş yerlere sayın bakanlar, seçim yasakları içinde doldurulup izin verilsin diye, böyle mi yönetmeliyiz devleti?

O kadar sahadan koptu bazılarımız ki kendini dokunulmaz zannediyor.

Kurşunun adres sormadığını bilmiyor muyuz?

Bir silkinip kendimize gelmeliyiz.

Para kazanmak güzeldir, iyidir de. Sebepsiz para kazanmak, emeksiz para kazanmak, çabasız kolay para kazanmak: Hakiki DOST kazandırmadığı gibi DÜŞMAN da yaratır.

Ülkemizde güvenlikle ilgili sorun: Ne Rum’dur, ne İsrail’dir ne başka ülkedir, onların icabına bizim adımıza çok şükür Türkiye Cumhuriyeti Devleti bakar.

Ülkedeki esas milli güvenlik sorunu devlet yönettiğini unutan anlayıştır.

Ben bu düzenin parçası olmayı red ederim, siz de edin çünkü aksi bizi bugünlere getiren atalarımıza ve yarınımız olan evlatlarımıza en hafif tabiriyle çok YANLIŞ yapmak olur.