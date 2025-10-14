2026 Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen ülke sayısı artıyor.

Amerika, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenleyeceği organizasyonun sürpriz katılımcıları olacak.

Afrika elemelerinde D grubunu lider tamamlayan Yeşil Burun Adaları tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek.

Son maçında sahasında Esvatini'yi 3-0 yenen Batı Afrika ülkesi bu galibiyetle adını FIFA 2026'ya yazdırdı.

Maçın ardından taraftarlar ile futbolcular, Ulusal Stadyumunda tarihi başarıyı doyasıya kutladı. Milli futbolculardan Roberto Lopes ile Steven Moreira, çok mutlu olduğunu ifade etti.

Taraftarlar da, bu büyük başarının ardından sokaklara döküldü. Dünya kupasına katılmanın sevincini gün boyu yaşadılar.

Atlas Okyanusu'nda adacıklardan oluşan Yeşil Burun, 4 bin kilometrelik yüzölçümüne sahip. Yaklaşık 550 bin nüfuslu Afrika ülkesi, turnuvaya katılacak en küçük ikinci ülke ünvanını da alacak. İlk sırada, 2018’de bu organizasyonda yer alan İzlanda bulunuyor.

RAMS Başakşehir'in santrforu Nuno Da Costa ile Trabzonspor'un sağ beki Wagner Pina ve Iğdır FK forması giyen Ryan Mendes ve ülkemizde Fenerbahçe, Galatasaray, Ankaragücü formalarını giymiş Garry Rodriguez Yeşil Burun Adaları'nın kadrosunda yer alıyor.

Yeşil Burun Adaları'ndan önce Ürdün ve Özbekistan da tarihlerinde ilk kez Dünya Kupası'na katılma hakkını kazanmıştı.

2026 FIFA Dünya Kupası, 48 takımın katılımıyla 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek.