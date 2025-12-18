Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) 12-18 Aralık Yerli Malı Haftası kapsamında Esin Leman Lisesi, Değirmenlik Lisesi ve Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu öğrencilerine yönelik etkinlik düzenledi.

Etkinlikte öğrencilere KKTC sanayisi, yerli malın ülke ekonomisi için önemi, üretilen yerli ürünler yanı sıra tescil belgesinin önemine dair bilgi verildi.

Kuzey Kıbrıs’ta üretilen ürünler ve mevcut sektörler hakkında tanıtıcı bir video gösteriminin de yapıldığı etkinlikte, ülkede kahve ve kuruyemiş; süt ve süt ürünleri; PVC, alüminyum ve cam; madencilik ve taş ocakları; fırın ve unlu mamuller; içecek; mobilya ve ahşap; beton ve beton ürünleri; kimya; inşaat ürünleri imalatı; değirmen; taş-mermer; gıda maddeleri işletme; et-kanatlı hayvan ve balık; tekstil; farklı imalat; plastik; metal işleme; kağıt; matbaa; reklamcılık ve bilişim olmak üzere 22 sektör yer aldığı kaydedildi.

Konuşmalar sonrasında ülkede fabrika ve işletmesi bulunan iş insanları, öğrencilerin sorularını yanıtladı. Etkinlik, öğrencilere yerli malı ürünlerin ikram edilmesiyle son buldu.

KTSO Asbaşkanı Sercan Görgüler Bahçeci konuşmasında, yerli ürünlerin kullanılmasının önemini işaret ederek, yeri malı kullanmanın sadece bir alışveriş tercihi olmadığını, ülkenin ekonomik bağımsızlığına, istihdamına ve sürdürülebilir kalkınmasına yapılan bir yatırım olduğunu söyledi.

“Yerli malı kullanmak ülkemizin geleceğine, ekonomisine ve üretim gücüne sahip çıkmaktır.” diyen Bahçeci, ülkenin sanayi sektörünün hak ettiği önemi ve değeri görmediğini kaydetti.

Bahçeci, üretimin yeterince desteklenmediğini ve dışa bağımlı bir ekonomik modelin sürdürüldüğünü savunarak, “Ancak güçlü bir ekonomi, üreten, katma değer yaratan ve dış ticaret dengesini güçlendiren bir sanayi ile mümkündür.” ifadesini kullandı.

Yerli üretim arttıkça ülkenin dışa bağımlılığının azalacağını, kendi teknolojisini geliştirerek, krizlere karşı daha güçlü olacağına dikkat çeken Bahçeci, sanayi politikalarının devlet politikası olmasının önemine vurgu yaptı.