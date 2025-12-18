Haber Kıbrıs ekranlarında Haber ve Ötesi programına konuk olan Veteriner Dairesi Müdürü Tunç Beyit, ülkede görülen şap hastalığına ilişkin son durumu ve alınan önlemleri kamuoyuyla paylaştı.

Veteriner Dairesi Müdürü Tunç Beyit, şap hastalığının insan sağlığı açısından risk oluşturmadığını belirtti. Beyit, et ve süt tüketiminde herhangi bir sakınca bulunmadığını vurguladı. Beyit, kesime giden hayvanların veteriner hekimler tarafından muayene edildiğini ve hasta hayvanların kesinlikle kesime gönderilmediğini ifade etti.

Tunç Beyit, aşıların dün akşam saatlerinde ülkeye ulaştığını ve bu sabah itibarıyla aşılama çalışmalarının başlayacağını açıkladı. Beyit, ilk etapta büyükbaş hayvanların aşılanacağını, yaklaşık 70 bin büyükbaş hayvanın altı gün içerisinde aşılanmasının hedeflendiğini söyledi. Beyit, şap hastalığının büyükbaşı daha ağır etkilediğini belirtti.

Beyit, hayvan sağlığı açısından aşılama işleminin zorunlu olduğunu vurguladı. Beyit, aşı yaptırmayan veya hastalığı bildirmeyen üreticiler hakkında yasal işlem uygulanacağını ve para cezası verileceğini ifade etti. Beyit, Veteriner Dairesi ekiplerinin polisle koordinasyon içinde sahada görev yaptığını kaydetti.