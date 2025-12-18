Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı İran asıllı iş insanı Behdad Jafari, KKTC’de eski Rum mallarının yasadışı kullanımı suçlamasıyla Kıbrıs Rum makamlarının talebi üzerine iki ay önce Fransa’nın Nice Havalimanı’nda gözaltına alınmıştı. Behdad Jafari’nin 2015 yılından beri Mağusa bölgesinde Isatis Construction adlı inşaat şirketinin sahibiydi.

Fransız mahkemesi, Behdad Jafari hakkında Güney Kıbrıs tarafından yapılan iade talebine ilişkin kararını açıkladı.

Mahkeme, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisinde gerçekleşen olaylar veya bu bölgede bulunan kişiler üzerinde yargı yetkisi bulunmadığını tespit ederek iade talebini reddetti.

Mahkeme kararında, daha önce benzer konularda verilen yargı kararlarına da atıfta bulunuldu. Bu çerçevede, Güney Kıbrıs’ın yetki iddiasına dayalı iade talebinin oybirliğiyle reddedildiği kaydedildi.

GÜNEY KIBRIS KARARI İSTİNAFA TAŞIDI

Kararın açıklanmasının ardından Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, Fransız mahkemesinin bu hükmünü istinafa taşıdığı belirtildi. Sürecin hukuki boyutunun bu aşamada devam ettiği ifade ediliyor.

BEHDAD JAFARİ SERBEST KALDI VE KKTC’YE DÖNDÜ

Fransa’da tutuklu bulunan İran asıllı Kıbrıslı Türk Behdad Jafari, mahkeme kararının ardından pasaportunu teslim aldı. Jafari, İstanbul üzerinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne giriş yaparak ülkeye döndü.

AB İÇİNDE DİKKAT ÇEKEN BİR YARGISAL DEĞERLENDİRME

Bu karar, Avrupa Birliği içerisinde Kıbrıs adasının siyasi ve hukuki gerçeklerinin göz ardı edilemeyeceğini ortaya koyan en net yargısal değerlendirmelerden biri olarak yorumlanıyor. Fransız mahkemesinin tutumu, yetki sınırlarına saygı, hukuki netlik ve adil yargılanma ilkeleri açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

GEÇMİŞ DOSYALAR İÇİN EMSAL NİTELİĞİ

Konuya ilişkin yapılan hukuki değerlendirmelerde, bu kararın geçmişte Güney Kıbrıs tarafından haksız şekilde tutuklanan, yargılanan veya cezalandırılan kişiler açısından kapsamlı sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiliyor.

MÜLKİYET KONUSU MÜZAKERE MASASINA İŞARET EDİYOR

Siyasi açıdan yapılan değerlendirmelerde ise, Kıbrıs’taki mülkiyet sorununun kapsamlı çözüm müzakerelerinin altı temel başlığından biri olduğu hatırlatılıyor. Taşınmaz Mal Komisyonu’nun, çözüm sürecine kadar mülkiyet taleplerinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi çerçevesinde değerlendirilmesi amacıyla oluşturulmuş etkili bir iç hukuk yolu olduğu vurgulanarak, mülkiyet konusunun müzakere masasının temel unsurlarından biri olduğuna dikkat çekiliyor.

PROTOKOL 10 VE AİHM KARARLARIYLA UYUMLU

Uluslararası boyutta yapılan değerlendirmelerde, Fransa’nın bir AB üyesi olarak Protokol 10 hükümlerine bağlı olduğu hatırlatılıyor. AB müktesebatının Kıbrıs’ın kuzeyinde askıya alınmış olmasına karşın güneyde tamamen yürürlükte olduğuna işaret edilerek şu görüşler dile getiriliyor:

Güney Kıbrıs’ın, Protokol 10 kapsamında yetki değerlendirmesi içeren bu karara saygı göstermesi gerektiği belirtilirken, kararın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Güney Kıbrıs’ın Kıbrıs’ın kuzeyi üzerinde “etkin kontrolü” bulunmadığını kabul eden önceki kararlarıyla da uyumlu olduğu ifade ediliyor.