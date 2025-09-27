Yeniboğaziçinde, emlakçı olmadığı halde mal sahibinden izinsiz, apartman dairesini başka bir şahsa satmak için anlaşıp, 3 bin sterlin para temin eden şahıs tutuklandı.

Polis Basın Bültenine göre, Yeniboğaziçinde, A.J. (E-44), emlakçı olmadığı halde dolandırmak kastıyla mal sahibinden izinsiz, bir apartman dairesini başka bir şahsa 54 bin sterlin karşılığında satmak için anlaşıp, konu şahıstan sahtekarlıkla 3 bin sterlin para temin etti. Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

-Dikmen, İskele ve Gazimağusa’da kavga

Dikmen’de dün gece Besim Özsezer Sokak'ta, aralarında yaşanan tartışma sonucu, 139 miligram alkollü H.T. (E-30) sarhoş olduğu sırada, M.Ö.(E-45) ile birbirlerinin vücutlarına vurarak, kavga edip, bağırıp çağırdı ve çevreye rahatsızlık verdi. Bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

İskele’de de bu sabah bir site alanındaki yol içerisinde, B.T. (E-21) 225, H.H. (E-24) 211, ve H.H. (E-20) 164 miligram alkollü içki tesiri altında bulundukları sırada, B.T’nin kullanımında bulunan araçtan inerek kendi arlarında yüksek sesle makul mazeretleri olmaksızın bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdikleri sırada kendilerini uyarmaya gelen N.İ. (E-25), İ.Ç. (E-32) ve O.D.’yi (E-23) elleri ile iterek, darp etti. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında B.T. (E-21), H.H. (E-24) ve H.H. (E-20) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Gazimağusa’da da Gökçe Sokak üzerinde, Ş.Ü. (E-58), 252 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş olduğu sırada, makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırarak, çevreye rahatsızlık verdi. Bahse konu şahıs suçüstü tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.