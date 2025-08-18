Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Dr. Mehmet Zeki Avcı, kazaları önlemede tartışmasız olumlu etkisi bulunan trafik kameralarıyla ilgili yeni uygulama hakkında oluşan bilgi kirliliğinin giderilmesini istedi.

Avcı, konuyla ilgili açıklamasında, yeni kameralar konusunda detaylı, akıl karıştıran, karmaşık açıklamalar ve tutarsız görüşlerle basın ve kamuoyunun meşgul edildiğini söyledi. Mehmet Avcı, yeni kameraların teknik özellikleri, ceza iletme sistemi ve yargı boyutu resmen açıklanmadan, Bakanlar Kurulu kararları olmadan, yasa taslağı ve tüzükler düzenlenmeden paylaşılan her bilginin tepkilerle izlendiğini savundu.

Avcı şöyle devam etti:

“Öncelikle yeni kameraların detaylı olarak Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu’nda gündeme alınması gerekmekteydi. Yeni kameraların tanıtımı, teknik imkanları, yasal durumları, uygulama yöntemleri, uygulama alanları hakkında bilgilendirmeler yapılması gerekmekteydi. Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu’nda gerekli bilgilendirmeler ve tartışmaların ardından sunulacak öneriler sonrasında, yetkili makamın basın toplantısı düzenleyerek doğru bilgilerle uygulamanın nasıl olacağını kamuoyuna açıklaması, can kurtarıcı olan kameraların kamuoyunda daha olumlu karşılanmasına destek verecekti. Tüm bunlar için daha da geç kalınmadan adım atılması ve bilgi kirliliğinin giderilmesi talebimizdir”