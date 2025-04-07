CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, CTP’nin 29. Olağan Kurultayı’nda Eylül 2022- Nisan 2025 döneminde ait faaliyet raporunu sunduğu konuşmasında 1970’de, bu yola Kıbrıslı Türklerin toplumsal varlığını güçlendirmek, kendi ayakları üzerinde duran ve kendi kendine yeten bir toplum oluşturmak, Kıbrıs’ta iki bölgeli, iki toplumlu ve siyasi eşitliğe dayalı federal bir çözüme varmak hedefiyle çıktıklarını, bunun için çalıştıklarını söyledi.

Önümüzdeki ekim ayında gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde izlenecek stratejinin belirlenmesi için yoğun bir çalışmaya girildiğini de kaydeden Akansoy, bu kapsamda “Cumhurbaşkanlığı Seçimleri İletişim Stratejisi” hazırlandığını ifade etti.

Akansoy, kurultaydan hemen ardından ortaklaştırılacak bu strateji üzerinden seçim konseptini belirleyerek çalışmalara başlanacağını, yeni bir dönemi başlatmak, Kıbrıs Türk halkını dünyayla buluşturmak, Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak için yola çıkılacağını söyledi.

CTP’nin Salı akşamı saat 18.00’de, "Sokaktayız, Aydınlık İçin Kol Kolayız” sloganıyla sokakta olacağını da belirten Akansoy, “Evet, bu yol birlikte yürünecek. Yaşasın CTP, yaşasın Kıbrıslı Türk toplumunun varlık mücadelesi, yaşasın demokrasi ve federasyon” sözleriyle tamamladı.

Faaliyet ve mali raporların genel görüşmesinde söz alan olmazken, daha sonra Tufan Erhürman’ın hem CTP Genel Başkanlığı hem de Cumhurbaşkanı adaylığı, alkışlarla onaylandı.