Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 29. Olağan Kurultayı, Tufan Erhürman'ın yeniden Genel Başkan olmasını ve ekim ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylığını oy birliğiyle onayladı.

Dün Lefkoşa Atatürk Spor Salonu'ndaki kurultayda demokrasi şehitleri için saygı duruşunda bulunuldu ve ardından da divan oluşturuldu.

Divan Başkanı Ferdi Sabit Soyer, Divan Genel Sekreteri Cemal Türkler, Divan üyeleri Selda Şafak, Dilan Aşan, Meftüne Hocalı, yedek üye ise İsmail Karadayı oldu.

Kurultayda partinin 2.5 yıllık faaliyet ve mali raporları sunularak onaylandı.

Divan Başkanı Ferdi Sabit Soyer, mevcut Genel Başkan Tufan Erhürman'ın başkanlığını ve Cumhurbaşkanı adaylığını açık onaya sundu.

Salonda çıkan alkış sesleri ve sloganlarda Erhürman genel başkan ve Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edildi!

Divan Başkanı Soyer, kurultayın açılışında kısa bir konuşma yaparak sadece Kıbrıs’ta değil bölgede ve dünyada barış, demokrasi ve ekonomi açısından zor ve çetin koşullar olduğunu söyledi.

Ortadoğu’da 10 binlerce insanın ölmesinin izlendiğini, gerilimin devam ettiğini ifade eden Soyer, yakında dünya çapında enflasyonist gelişmeler olacağını da belirterek, “Biz enflasyon altında ezilen bir halkken bu gelişmeler üzerimizde tsunami yaratacak” dedi.

Tüm bu koşullar göz önünde bulundurulduğunda federal çözümü savunmaktan asla geri durulmaması gerektiğini belirten Soyer, Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs halklarının barış ve iş birliği içinde yaşamasının önemine dikkat çekti.

“Biz ne yapabiliriz, bizden bir şey olmaz” şeklinde bazı yaklaşımlar olduğunu da ifade eden Soyer, insan ve yurt sevgisinin, barış ve demokrasinin önemini vurguladı.

Soyer sözlerini “Birlik, mücadele ve dayanışma. Kurtulmak yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” diyerek tamamladı.