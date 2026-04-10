Kıbrıs Türk Ofis, Banka, Sigorta ve Ticaret Çalışanları Sendikası (BASS) Genel Sekreteri Ali Yeltekin, Yasa Gücünde Kararnamelerin, Bakanlar Kurulu tarafından kullanılmasını eleştirdi.

Yazılı açıklama yapan Yeltekin, yasa gücünde kararnamelerin Anayasal düzene, hak ve özgürlükler ile çalışma hayatına "engel" oluşturduğunu savundu.

Yeltekin, Anayasa’nın 112. maddesi tahtında çıkarılan Yasa Gücünde Kararnamelerin süresi hakkında Anayasa Mahkemesi’nde açılan davanın dün sonuçlandığını ifade etti.

Yeltekin, Anayasa Mahkemesi’nin “Yasa Gücünde Kararnamelerin 90 gün içinde Cumhuriyet Meclisi’nde yasalaşması gerektiğini, aksi takdirde yürürlükten kalkacağı” yönünde yorum yaptığını kaydetti.

Anayasanın 112. maddesi tahtında çıkarılan Yasa Gücünde Kararnamelerin ve Bakanlar Kurulu’nun siyasi karar niteliğindeki uygulamalarının; Anayasal düzene, hak ve özgürlüklere, özellikle de çalışma hayatıyla ilgili yasal mevzuatlara "engel" olduğunu söyleyen Yeltekin, sendikanın hukuk müşavirleri Süleyman Dolmacı ve Havva Arensavaş’a da teşekkür ederek, "“Bağımsız yargımıza dün olduğu gibi bugün de güvenimiz tam.” dedi.