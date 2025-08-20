Haspolat’ta 24 yaşındaki yeğenine cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan zanlı, yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

“Cinsel saldırı” ve “Cinsel taciz” suçundan tutuklanan Nazmi Kurumuş dün mahkemeye çıkarıldı. Yargıç Şevket Gazi’nin huzurunda görüşülen davada KKTC Başsavcılığı adına savcı Selin Cihangir, tanık olarak polis memuru Ozan Kuşak’ı dinletti.

Mahkemede yeminli şahadet veren Kuşak, zanlının 15 Ağustos 2025, saat 23.00 raddelerinde, Haspolat’ta abisinin ikametgahının banyosunda 24 yaşındaki yeğenini rızası dışında sol yanağından öpüp, akabinde sağ eliyle sol bacağını okşayarak cinsel saldırıda ve cinsel bir davranışla sağ eliyle cinsel organını gösterip “Bak bak!” diyerek cinsel tacizde bulunduğunu aktardı.

Kuşak, olayın polisin bilgisine geldiği gün konu şahıs tespit edilemediğinden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne başvurularak aleyhinde derdest emri temin edildiğini belirtti.

Kuşak, 16 Ağustos 2025’te zanlının tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının turist statüsünde olduğunu belirten Kuşak, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 20 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.