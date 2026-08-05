Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, çalışma veya eğitim amacıyla ülkeye gelen kişilerin takibinin yapılabilmesi adına tek merkezli dijital statü takip sistemi kurulması gerektiğini belirtti.

TDP’nin hazırladığı yedi maddelik acil eylem planını kamuoyu ile paylaşan Çeler, takip sisteminin Çalışma, Muhaceret, Polis, Sosyal Sigortalar ve üniversiteleri kapsaması gerektiğini kaydetti.

Çeler yaptığı yazılı açıklamada, çalışma izinleri, muhaceret kayıtları, üniversiteler ve polis arasında sağlıklı veri paylaşımı bulunmadığını ileri sürerek, “Devlet, limanda giriş kaydı oluşturup daha sonra insanı sistemden kaybeden bir yapı olamaz.” dedi.

Boğazköy’de Hasan Düzgen’in yaşamını yitirdiği trafik kazasının ardından zanlının, 2023 yılından bu yana ülkede izinsiz statüde bulunduğuna ilişkin mahkeme bilgilerine işaret eden Çeler, tartışmanın, kişilerin milliyeti üzerinden yürütülmesini doğru bulmadıklarını söyledi.

“Asıl sorgulanması gereken bu kişinin üç yılı aşkın süre boyunca sistem dışında nasıl kaldığı, hangi kurumun alarm vermesi gerekirken vermediğidir.” diyen Çeler, suçun milliyet olmadığını, devlet ihmallerinin de kimlik tartışmalarıyla örtülemeyeceğini söyledi.

Çeler, “Bir insanın 2 bin 699 gün boyunca sistem dışında kalabilmesi yalnızca bireysel ihlalle açıklanamaz. Bu, kurumsal takip mekanizmasının işlemediğinin göstergesidir.” dedi.

“AF ÇIKARMAK ÇÖZÜM DEĞİLDİR”

2024 yılında çıkarılan çalışma affı sonrasında bu kişilerin nasıl statü dışına düştüğüne ilişkin veri toplanacağının açıklandığını ifade eden Çeler, buna rağmen yeni muhaceret affı çıkarıldığını belirtti. Çeler, hükümete, “Toplanan veriler nerede? Hangi şirketler hakkında işlem yapıldı? Kaç işverene yaptırım uygulandı? Kaç aracının faaliyeti durduruldu?” sorularını sordu.

“Af çıkarmak sistem kurmak değildir.” diyen Çeler, çözüm için hazırladıkları yedi maddelik acil eylem planını kamuoyuyla paylaştı. Çeler’in, açıkladığı planda yer alan yedi madde şu şekilde:

“-Yeni yabancı işgücü ön izinleri 30 gün süreyle geçici olarak durdurulacak.

-Çalışma, Muhaceret, Polis, Sosyal Sigortalar ve üniversiteleri kapsayan tek merkezli dijital statü takip sistemi kurulacak.

-İşverenlere 72 saat içinde zorunlu bildirim yükümlülüğü getirilecek.

-İşçi getirme sadece devlet eliyle yapılacak

-Çalışanlar kendi çalışma izinlerini ve sosyal güvenlik durumlarını dijital sistem üzerinden takip edebilecek.

-Üniversiteler ile eğitim aracıları da aynı takip sistemine dahil edilecek.

-Kurumlar arası ortak ve sürekli denetim modeli yeniden hayata geçirilecek.”

Hükümete çağrıda bulunan Çeler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı’nın 48 saat içinde ortak kriz masası kurması, ilk 30 gün içinde mevcut kayıtların karşılaştırılması ve en geç 90 gün içerisinde tek merkezli dijital statü takip sisteminin devreye alınması gerektiğini söyledi.