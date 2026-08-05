Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Kadın Meclisi Sözcüsü Hediye Yiğiter, kadınlara yönelik şiddetin artmasından duyduğu endişeyi dile getirerek, Ev içi Şiddet Yasası’nın bir an önce Cumhuriyet Meclisi'nden geçirilmesi çağrısında bulundu.

Yazılı açıklama yapan Yiğiter, kadınların yaşam hakkını korumanın devletin öncelikli sorumluluklarından biri olduğunu belirterek, “Hiç kimsenin güvende olmadığı bir ülkede yaşamak kader değildir." dedi.

Kadınların yaşamlarını sürdürürken şiddet, taciz ve cinsel saldırılara maruz kalmasının “kabul edilemez” olduğunu söyleyen Yiğiter, Ev İçi Şiddet Yasası’nın yıllardır Meclis’te bekletildiğini savundu.

Yiğiter, hükümeti yasayı bir an önce geçirerek kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında gerekli tedbirleri almaya çağırdı.