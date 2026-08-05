İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin Tüketici Fiyatları Endeksi'ni (enflasyon) yayımladı.

KKTC'de enflasyon, temmuzda aylık bazda yüzde 2.90, yıllık bazda yüzde 38.10 arttı. Enflasyon, bir önceki yılın aralık ayına göre ise yüzde 20.34 artış gösterdi.

İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, enflasyon haziran ayında aylık yüzde 2.29, yıllık yüzde 38.46 artmıştı.

Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 9.79 ile "Eğitim" ana grubunda yaşandı.

Diğer gruplarda artışlar şu şekilde gerçekleşti:

Lokanta ve Oteller ana grubunda yüzde 5.46,

Sağlık ana grubunda yüzde 4.80,

Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda yüzde 3.66,

Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda yüzde 2.75,

Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda yüzde 1.92,

Eğlence ve Kültür ana grubunda yüzde 1.32,

Haberleşme ana grubunda yüzde 1.16,

Ulaştırma ana grubunda yüzde 0.82,

Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda yüzde 0.64.

İKİ GRUPTA ENFLASYON AZALDI

Diğer yandan, Giyim ve Ayakkabı ana grubunda yüzde 0.52, Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda ise yüzde 0.21 düşüş meydana geldi.

ZAM ŞAMPİYONU "SALATALIK"

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 520 madde çeşidinin 458'inin ortalama fiyatlarında artış, 99'unun ortalama fiyatlarında ise düşüş yaşandı.

En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal veya hizmet; yüzde 158.99 salatalık, yüzde 48.70 marul ve yüzde 46.13 ile okul kitabı (Lise-Matematik 1) oldu.

En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal veya hizmet ise; yüzde 43.83 kiraz, yüzde 27.58 domates ve yüzde 25.92 ile karpuz oldu.