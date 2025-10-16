Yakın Doğu Üniversitesi, 2025-2026 akademik yılına İKAS Süpermarket'in ana sponsorluğunda düzenlediği iki günlük "Okula Hoş Geldin" etkinliğiyle coşkulu bir başlangıç yaptı. Müzik, dans ve eğlenceyle kampüsü festival alanına dönüştüren bu dev organizasyon, yurt içi ve yurt dışından gelen binlerce öğrenciyi buluşturarak yeni eğitim dönemine dinamik bir giriş sağladı ve özellikle yeni öğrencilere unutulmaz bir motivasyon kaynağı oldu.

Müzik ve Eğlence Dolu İki Günlük Şölen

Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü’nde yer alan İKAS Süpermarket önünde gerçekleştirilen etkinlik, müzik ve eğlence dolu anlara sahne oldu. Sahneye ilk olarak çıkan Emre Turan ve ekibi, enerjik performanslarıyla kalabalığı kısa sürede coşturdu. Eğlencenin doruk noktasına ulaştığı anlar ise DJ Ece Kanmaz’ın setinin başına geçmesiyle yaşandı. Ardından, Ertan Derya ve ekibinin göz dolduran sahne şovu ve gecenin sonunda gerçekleştirilen davul performansı ile birleşen görsel, kampüsü dev bir açık hava konser alanına dönüştürdü. Yoğun istek üzerine etkinlik programının bir saat uzatılması, öğrencilerin coşkusunu zirveye taşıdı.

Öğrencilerden Tam Not "Uyum Sürecimize Destek Oldu"

Öğrenciler, Yakın Doğu Üniversitesi tarafından düzenlenen hoş geldin etkinliğine tam not verdi. İki gün süren, müzik, dans ve sosyal aktivitelerle zenginleştirilmiş bu organizasyonun tadını çıkaran öğrenciler, etkinliğin sadece eğlenceli olmakla kalmayıp, özellikle yeni başlayanlar için kampüs ortamına uyum sağlamada ve yeni dostluklar kurmada çok faydalı olduğunu belirterek, "Uyum Sürecimize Destek Oldu" yorumunu yaptılar.

İKAS Süpermarket'ten Gençlere Destek

Etkinliğin ana sponsoru İKAS Süpermarket, gençlerin sosyal yaşantılarına katkıda bulunarak üniversite kültürünü destekleme misyonunu bir kez daha ortaya koydu. İKAS Süpermarket Mağaza Müdürü Onur Eskiçakıt, Yakın Doğu Üniversitesi’nin genç ve dinamik öğrenci kitlesine katkı sunmak bizim için büyük bir mutluluk. Bu tür etkinliklerin öğrencilerin motivasyonunu artırdığına ve aidiyet duygusunu güçlendirdiğine inanıyoruz. Yeni eğitim yılında tüm öğrencilere başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nde Coşku Dolu Başlangıç Müzik, Dans ve Dostluk Bir Arada

Müzik, dans, eğlence ve samimi dostlukların buluştuğu bu renkli etkinlik, Yakın Doğu Üniversitesi öğrencilerinin hafızalarına unutulmaz bir başlangıç olarak kazındı. Coşku dolu geceye yoğun ilgi gösteren öğrenciler, yeni dönemi enerjik bir atmosferde karşıladı. Üniversite yönetimi ise benzer organizasyonların önümüzdeki dönemde artarak devam edeceğini belirterek, Yakın Doğu Üniversitesi’nin öğrencilere yalnızca güçlü bir akademik eğitim değil, aynı zamanda zengin bir sosyal yaşam sunduğunun altını çizdi.