Yakın Doğu Koleji öğrencileri uluslararası sınavlarda elde ettikleri derecelerler gururlandırmaya devam ediyor. Her yıl dünya genelinde yaklaşık bir milyon öğrencinin katıldığı Cambridge IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) sınavlarında; Yakın Doğu Koleji 11’inci sınıf öğrencileri elde ettikleri dünya ve Kıbrıs birincilikleri ile büyük bir başarıya daha imza attı.

Yakın Doğu Koleji’nin 11’inci sınıf öğrencilerinden Hayat Çakmak, “IGCSE English as a Second Language” sınavında “dünya birincisi” oldu. Hüseyin Başaran, “IGCSE Information and Communication Technology” sınavında; Melis Taluğ ise “IGCSE Sociology” sınavında “Kıbrıs birincisi” olarak ailelerini, okullarını ve ülkeyi gururlandırdılar.

Cambridge Assessment International Education tarafından sunulan ve 160’tan fazla ülkede 10 binden fazla okulda uygulanan Cambridge IGCSE programı, 14-16 yaş aralığındaki öğrencilere yalnızca akademik bilgi ve beceriler kazandırmakla kalmayıp analitik düşünme, problem çözme ve bağımsız öğrenme yetileri de geliştirmeyi amaçlıyor. Dünya genelinde prestijli üniversiteler ve işverenler tarafından tanınan IGCSE sertifikası, öğrencilerin akademik hazırlıklarını değerlendirmek için bir ölçüt olarak kabul ediliyor.

Raif Özdilek Asvaroğlu: “Bu başarılar, Yakın Doğu Koleji’nin eğitimdeki yenilikçi ve kaliteli yaklaşımını, öğretmenlerimizin özverili çalışmalarını ve öğrencilerimizin potansiyelini ortaya çıkarma konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koyuyor.”

Yakın Doğu Koleji Müdürü Raif Özdilek Asvaroğlu, Cambridge IGCSE sınavlarında dünya ve Kıbrıs birincilikleri elde eden öğrencilerini tebrik ederek, “Cambridge IGCSE sınavlarında elde edilen bu birincilikler, dünya genelinde kabul gören bir akademik standartta, öğrencilerimizin ne kadar güçlü bir donanıma sahip olduğunu ortaya koyuyor. Öğrencilerimizin bireysel hedeflerine ulaşmaları için gerekli tüm desteği sağlarken, onların uluslararası düzeyde de kendilerini kanıtlamaları bizlere büyük bir gurur ve mutluluk veriyor” ifadesini kullandı.

“Eğitim programlarımız, öğrencilerimizin yalnızca akademik bilgi edinmelerine değil, aynı zamanda analitik düşünme, problem çözme ve bağımsız öğrenme gibi 21. yüzyıl becerilerini geliştirmelerine de odaklanıyor” diyen Raif Özdilek Asvaroğlu, “Bu başarılar, Yakın Doğu Koleji’nin eğitimdeki yenilikçi ve kaliteli yaklaşımını, öğretmenlerimizin özverili çalışmalarını ve öğrencilerimizin potansiyelini ortaya çıkarma konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koyuyor. Bu vesileyle tüm öğrencilerimizi ve ailelerini gönülden tebrik eder, bu başarılarının geleceklerine ışık tutmasını diliyorum” dedi.