

Yaz saati uygulaması kapsamında saatler 29 Mart 2026 Pazar günü ileri alınacak. Saat 03.00’te yapılacak değişiklikle birlikte saatler 04.00’e ayarlanacak ve yaz dönemi uygulamasına geçilecek.

Kış saatine dönüş ise 25 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleşecek. Bu tarihte saat 04.00’te saatler bir saat geri alınarak 03.00 olacak.

Saat değişikliğiyle birlikte Mart ayında bir saatlik uyku kaybı yaşanırken, Ekim ayında ise bir saatlik kazanç elde ediliyor. Uzmanlar, bu değişimin bazı kişilerde kısa süreli uyku düzensizliğine yol açabileceğini belirtiyor. Vücudun yeni düzene uyum sağlamasının birkaç gün ile iki hafta arasında sürebileceği ifade ediliyor.

Öte yandan akıllı telefon, bilgisayar ve tablet gibi cihazlar genellikle saat değişimini otomatik olarak güncellerken, duvar saatleri, araç saatleri ve bazı ev aletlerinin manuel olarak ayarlanması gerekiyor.

Yaz saati uygulaması, Avrupa genelinde ortak zaman düzenini korumak amacıyla her yıl Mart ayının son pazar günü başlatılıyor, Ekim ayının son pazar günü ise sona eriyor.