Yayın Yüksek Kurulu, Girne'de pazar günü meydana gelen deniz kazasıyla ilgili yayın yapan medya kuruluşları için hassasiyet gerektiren ilkeleri hatırlattı.

Yayın Yüksek Kurulu’ndan yapılan yazılı açıklamada, hayatını kaybedenler ile yaralıların kimlik ve görüntülerinin ailelerinin mahremiyetine, kişilik haklarına saygı gösterilerek kullanılması; doğrulanmamış bilgi, iddia ve sosyal medya paylaşımlarının kesin bilgi gibi kamuoyuna aktarılmaması, özellikle çocukların görüntülerinin, kimlik bilgilerinin korunması konusunda medya kuruluşlarından hassasiyet göstermesi istendi.

Açıklamada, olay yerinden, kurtarma çalışmalarından ve mağdurlardan alınan görüntülerin insan onurunu zedeleyecek, travmayı artıracak veya sansasyon oluşturacak şekilde yayınlanmaması; kazazedelerin ve yakınlarının acılarını artırabilecek ısrarlı röportaj ve görüntü taleplerinden kaçınılması; kamuoyunda korku, panik veya yanlış yönlendirmeye neden olabilecek başlık, görüntü ve ifadelerin kullanılmaması çağrısı da yapıldı.

Deniz faciasının derin üzüntü yarattığı kaydedilen açıklamada, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelere ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dileklerinde bulunuldu.

YYK'nın yetki alanı kapsamında, kazaya ve arama-kurtarma çalışmalarına ilişkin televizyon, radyo, internet haberleri ve lisanslı yayıncıların sosyal medya paylaşımlarını büyük bir hassasiyetle takip ettiğine dikkat çekilen açıklamada, "Kamuoyunun doğru ve zamanında bilgilendirilmesi amacıyla sahada güç şartlar altında görev yapan basın mensuplarımızın ve yayın kuruluşlarımızın sorumlu yayıncılık anlayışları çerçevesinde hareket etmekte olduklarını bu aşamada teslim etmek isteriz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ne var ki, yetki alanımız dışında cereyan eden kişisel sosyal medya paylaşımlarının yoğunluğunu da dikkate alarak, yaşanan vahim olayı kamuoyuna doğru ve hızlı şekilde aktarmaya çalışan tüm medya kuruluşlarımıza, yayıncılık sorumluluğu ve kamu yararı doğrultusunda hassiyet göstermeleri gereken bir takım ilkeleri yeniden hatırlatmak isteriz.

Tüm medya kuruluşlarımızın, yayıncılık sorumluluğu bilinciyle hareket ederek haber ve görüntüleri gerekli hassasiyet çerçevesinde kamuoyuyla paylaşacağına inanıyor, bu hassas süreçte gösterecekleri duyarlılığın önemini bir kez daha vurguluyoruz."