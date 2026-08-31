Stelios Hayırsever Vakfı, Kıbrıs’ın kuzey kıyıları açıklarında meydana gelen feribot faciasından etkilenen ailelere toplam 260 bin Euro’ya kadar doğrudan nakdi yardım yapılacağını duyurdu.

Vakfın 31 Ağustos 2026 tarihli açıklamasına göre, Easy markasının kurucusu ve Stelios Philanthropic Foundation Başkanı Sir Stelios Haji-Ioannou, kazada hayatını kaybettiği teyit edilen 8 kişinin ailelerine ve yakınlarına taziyelerini iletti.

Halen kayıp olarak bildirilen 18 kişinin aileleriyle dayanışma içerisinde olduğunu belirten Haji-Ioannou, dualarının kayıp kişilerin aileleriyle birlikte olduğunu ifade etti.

Vakfın açıklamasında, feribot kazasında hayatını kaybettiği teyit edilen her kişi için en yakın aile ferdine 10 bin Euro nakdi yardım yapılacağı belirtildi.

Yardımın, kazanın meydana geldiği tarihten itibaren bir ay içerisinde banka havalesi yoluyla ödeneceği kaydedildi. Böylece 26 kişinin hayatını kaybettiğinin teyit edilmesi halinde toplam destek miktarı 260 bin Euro’ya ulaşacak.

Vakfın açıklamasında yardımın, trajediden etkilenen ailelere acil maddi destek sağlamak ve dayanışma göstermek amacıyla sunulduğu belirtildi.

Maddi yardımdan yararlanmak isteyen mağdurların en yakın aile fertlerinin, başvuru sürecini Stelios Vakfı’nın internet sitesinde yayımlanacak duyurular üzerinden takip etmesi gerekiyor.

Yardım, her mağdurun ikinci dereceye kadar en yakın hayatta olan akrabasının banka hesabına havale edilecek.

Başvuru için mağdurla olan akrabalık bağının belgelerle kanıtlanması gerekiyor. Vakıf tarafından belirlenen öncelik sırası ise eş, baba, anne, reşit en büyük çocuk, en büyük erkek veya kız kardeş şeklinde açıklandı.

Başvuru formunda ayrıca gerekli akrabalık belgeleri, iletişim bilgileri ve yardımın yatırılacağı banka hesabına ait IBAN bilgilerinin sunulması isteniyor.

Stelios Hayırsever Vakfı, geçmişte de benzer nitelikte üç farklı mali yardım gerçekleştirdiğini açıkladı.

Vakıf, Kıbrıs’ta 2019 yılında Metaxas seri cinayetlerinin kurbanlarının en yakınlarına; Yunanistan’da ise 2018 yılında Mati yangınlarında hayatını kaybedenlerin ailelerine ve 2024 yılında Tempi tren kazasında yaşamını yitirenlerin ailelerine mali destek sağlamıştı.