Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Genel Başkanı Görkem Çelik, Cumhurbaşkanı tarafından bir daha görüşülmek üzere Meclis’e geri gönderilen Alçak Orman Arazilerinin Devri ve İcarı (Değişiklik) Yasası’nın, odaların ve diğer örgütlerin ortaya koyduğu görüşler değerlendirilmeden, tartışılmadan ve ortak bir uzlaşı zemini aranmasına ihtiyaç duyulmadan olduğu gibi Genel Kurul’a sevk edilmesinin “kabul edilebilir” olmadığını savundu.

Çelik yaptığı yazılı açıklamada, ülkede kamusal alanların, kıyıların, doğal yaşam bölgelerinin ve orman arazilerinin nasıl korunacağı meselesinin herhangi bir siyasi dönemin değil, toplumsal geleceğin meselesi olduğunu ifade etti.

Karpaz bölgesinde yer alan orman arazilerinin geleceğinin, yalnızca bir arazi tahsisi veya kiralama konusu olarak değerlendirilemeyeceğini belirten Çelik, “Bu mesele, çevresel sürdürülebilirlikten bölgesel planlamaya, kamu yararından doğal yaşamın korunmasına kadar çok boyutlu şekilde ele alınması gereken toplumsal bir sorumluluktur” dedi.

Bu çerçevede KTMMOB’ye bağlı Çevre Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, Orman Mühendisleri Odası, Peyzaj Mimarları Odası, Şehir Plancıları Odası ve Yerbilim Mühendisleri Odası’nın kamusal sorumluluk gereği Meclis Komitesi’nde görüşülen Alçak Orman Arazilerinin Devri ve İcarı (Değişiklik) Yasası ile ilgili teknik değerlendirmelerini, bilimsel görüşlerini ve mesleki uyarılarını paylaştığını kaydeden Çelik şöyle devam etti:

“Ancak tüm teknik değerlendirmelere rağmen odaların ve diğer örgütlerin ortaya koyduğu görüşler değerlendirilmeden, tartışılmadan ve ortak bir uzlaşı zemini aranmasına dahi ihtiyaç duyulmadan, noktasına dokunmadan yasa tasarısının olduğu gibi Meclis Genel Kurulu’na sevk edilmesi kabul edilebilir değildir.”

Bu yaklaşımı “büyük bir saygısızlık” olarak değerlendirdiklerini belirten Çelik, “Bu saygısızlık, yıllardır kamu yararı adına mücadele veren, bu toplumun teknik aklını, bilimsel birikimini ve kurumsal hafızasını temsil eden her örgüte, bireye ve kamusal yapıya yapılmıştır” ifadelerini kullandı.

-“Mesele artık yalnızca bir yasa tasarısı değil”

Çelik, bu yaşananların sadece bir yasa süreci değil, teknik aklın sistematik biçimde etkisizleştirilme girişimi ve devre dışı bırakılması olduğunu ileri sürdü. Meselenin artık yalnızca bir yasa tasarısı olmadığını kaydeden Birlik Başkanı Çelik, “Mesele, bu ülkede kamu yararının mı, yoksa günübirlik siyasi tercihlerin mi belirleyici olacağı meselesidir” dedi.

KTMMOB’nin kamu yararını, bilimi, planlamayı ve toplumsal sorumluluğu savunmaya devam edeceğini belirten Çelik, “Ancak artık görülmelidir ki, bu mücadele yalnızca meslek örgütlerinin ve sivil toplum kuruluşlarının mücadelesi değildir. Bu mücadele, bu ülkenin geleceğine sahip çıkma mücadelesidir” ifadelerini kullandı.

Ortak aklı dışlayan, bilimsel değerlendirmeleri yok sayan ve toplumsal uzlaşı ihtiyacını önemsizleştiren anlayışın yarattığı siyasi sorumluluğun ortada olduğunu savunan Çelik, “Bu sorumluluğun gereğini yerine getirmek ise artık bu süreci yönetenlerin tarihsel ve vicdani yükümlülüğüdür” dedi.