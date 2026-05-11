Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği’ne (KTMMOB) bağlı Şehir Plancıları Odası, Lefkoşa’nın Köşklüçiftlik bölgesinde bulunan sarı taştan bir binanın “Hukuka aykırı” şekilde yıkıldığını savunarak, eleştirilerde bulundu.

Konu hakkında yazılı açıklama yapan Şehir Plancıları Odası, binanın tarihi ve kültürel değeri olduğuna işaret etti. Açıklamada, “Bu sadece bir ihmal değil; kentsel dokuya, kültürel mirasa ve kamu yararına karşı işlenmiş ağır bir suçtur.” ifadelerine yer verildi.

Lefkoşa İmar Planı ve ilgili yasalar “Hiçe sayılarak” gerçekleştirilen yıkımın, Anıtlar Yüksek Kurulu’nun onayı alınmadan yapıldığı öne sürülen açıklamada, sorumlular hakkında işlem başlatılması gerektiği belirtildi.

“Koruma alanlarında, listeli binalar ve çevresindeki tüm yapılar için Anıtlar Yüksek Kurulu’nun onayı olmadan hiçbir yıkım, tadilat veya müdahale kabul edilemez. Kentsel koruma, sadece bireysel binaların değil, tüm kentsel dokunun korunmasıdır.” ifadelerine yer verilen açıklamada, doku bütünlüğüne yapılan her saldırının “Lefkoşa’nın kimliğine ve tarihine yapıldığı" kaydedildi.

Açıklamada, son yıllarda diğer kentlerde ve bölgelerde olduğu gibi Köşklüçiftlik, Çağlayan ve Surlariçi gibi tarihi bölgelerde kuralsız müdahalelerin arttığı da ileri sürüldü.

- “Kentsel koruma, sadece taş ve tuğladan ibaret değildir”

“Kentsel koruma, sadece taş ve tuğladan ibaret değildir, bu geçmişle gelecek arasında köprü kurmaktır.” denilen açıklamada, koruma alanlarındaki her yapının “Lefkoşa’nın yaşayan tarihi” olduğu kaydedildi.

Açıklamada, uluslararası standartların kentsel dokunun ve çevresel değerlerin korunmasını zorunlu kıldığına dikkat çekilerek, bu planlamanın makamlar ile yerel yönetimlerin vazgeçilmez sorumluluğu olduğu belirtildi.

“Köşklüçiftlik, sadece bir mahalle değil, Lefkoşa’nın ruhudur. Bu ruhu yok etmek, geçmişimize ve geleceğimize ihanet etmektir.” denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Şehir Plancıları Odası olarak, yetkili kurumları, hukuku ve bilimsel şehircilik disiplinini hiçe sayan bu ihlallere karşı derhal harekete geçmeye, kentsel doku bütünlüğünü ve kültürel mirası koruyacak, şeffaf ve katılımcı yönetim anlayışını derhal tesis etmeye, kamu yararını ve tarihsel mirası koruyan kararlı ve etkili adımlar atmaya çağırıyoruz.”

Açıklamada, Oda’nın yargı yolunu sonuna kadar kullanarak Lefkoşa’nın tarihi dokusunu korumak için mücadelesini sürdüreceği belirtildi.