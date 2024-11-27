Haspolat-Taşkent ana yolunda, 13 Kasım’da meydana gelen kazada ağır yaralanan ve yoğun bakımda tedavi gören 19 yaşındaki Sabri Baykuş, hayatını kaybetti.

19 yaşındaki Mehmet Salih Ay, yönetimindeki JU 988 plakalı araçla seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolsüz şekilde savrulmuş ve karşı istikametten gelen 38 yaşındaki Ahmet S.A. Bakr yönetimindeki UV 357 plakalı kamyonun sol ön kısmına çarpmıştı.

Kazada ağır yaralanan JU 988 plakalı araçtaki yolcu Sabri Baykuş, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak önceki gün yaşamını yitirdi.