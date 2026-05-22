Meteoroloji, ülkede yarından itibaren bir hafta boyunca sağanak veya gök gürültülü sağanak beklendiğini, yağış anında rüzgârın kuvvetli eseceğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin haftalık hava tahmin raporuna göre bölge alçak basınç sistemiyle üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak.

Hava, yarın parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; pazar günü az bulutlu, öğle saatleri parçalı bulutlu, yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak.

Pazartesi, salı ve perşembeye yer yer sağanak, çarşamba günü ise yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışın etkisini kaybetmesiyle cuma günü az bulutlu, öğle saatleri parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde 25-28 derece ve sahillerde 21-24 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetli esecek.