Hava hafta boyunca yağışlı olacak, yer yer kuvvetli rüzgar da bekleniyor. En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 26-29, sahillerde 22-25 dolaylarında seyredecek.

Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, 21-27 Mayıs tarihleri arasında bölge, alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, yarından itibaren hafta boyunca genelde öğle saatleri olmak üzere yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

Rüzgâr, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette yağış anında yer yer kuvvetli olarak esecek.