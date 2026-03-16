Günümüz dünyasında teknolojiyle erken yaşta tanışmak, çocukların geleceğe hazırlık sürecinde önemli bir rol oynuyor. Özay Günsel Çocuk Üniversitesi ve GÜNSEL Akademisi, bu anlayışla çocukların gelişimini destekleyen yenilikçi ve ilham verici eğitim programlarını hayata geçirmeye devam ediyor.

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi ile GÜNSEL Akademi iş birliğinde düzenlenen “Teknoloji ve İnovasyon Okulu Bahar Dönemi” atölyeleri, 6–14 yaş arası çocuklarla buluşuyor. Katılımcılar, “Lego Spike Robotik Kodlama” ve “Scratch ile Oyun Geliştirme” eğitimleri ile teknoloji dünyasına ilk adımlarını atıyor. Eğlenceli ve uygulamalı projelerle desteklenen program, çocukların analitik düşünme, problem çözme ve takım çalışması becerilerini erken yaşta geliştirmeyi hedefliyor.

Dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında yer alan Yakın Doğu Üniversitesi’nin kampüsünde, Yapay Zeka, Bilişim ve İnovasyon Merkezi’nde gerçekleştirilen atölyeler; çocukların teknolojik becerilerini geliştirirken aynı zamanda yaratıcı çözüm üretme, dijital yeterlilikler ve girişimcilik gibi günümüz dünyasında önemli olan yetkinliklerle tanışmasına da olanak tanıyor. Kodlama, robotik ve yaratıcılığı bir araya getiren program, çocukların eğlenerek öğrenmesini ve geleceğin teknolojilerine hazırlanmasını sağlıyor.

Kodlama, robotik ve yaratıcılık bir arada...

6–11 yaş grubuna yönelik “Lego Spike Robotik Atölyeleri”, sertifikalı eğitmenler eşliğinde üç farklı seviyede düzenleniyor. Dersler salı, çarşamba ve perşembe günleri 16.00–17.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor. Katılımcılar, bu atölyelerde kodlama becerilerini geliştirmenin yanı sıra yaratıcılık ve takım çalışması konularında da deneyim kazanıyor.

9–14 yaş arası çocuklara yönelik “Scratch ile Oyun Geliştirme Atölyesi” ise her cuma 16.00–17.00 saatleri arasında düzenleniyor. Katılımcılar, temel düzeyde Scratch programını öğrenirken kendi oyunlarını tasarlama ve oyun mantığını anlama fırsatı buluyor. Görsel programlama yöntemiyle yapılan çalışmalar, çocukların yaratıcılık ve problem çözme yetkinliklerini güçlendiriyor.