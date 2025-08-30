Limasol’da 23 Temmuz’da çıkan büyük yangınla ilgili Amerikalı uzmanlar tarafından hazırlanan rapor önceki gün kamuoyuyla paylaşıldı.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, Amerika Birleşik Devletleri Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu’ndan (ATF) yangının çıkış sebebini tespit etmek için gelen uzmanların, yangının söndürülmeden atılan iki izmaritten dolayı çıktığını belirlediğini yazdı.

Gazete, ABD’li uzmanların izmaritleri ileri tetkikler yapılması için yetkili makamlara verdiğini ve izmaritler üzerinde DNA testi yapılarak, bu izmaritleri kimin attığının tespit edilmeye çalışılacağını kaydetti.

Haberde, ABD’li uzmanların, yangının “Malya-Arsos” anayolunun kenarında 30x30 santimetrelik alandan alevlendiğini ve bölgede sigara izmaritleri bulunduğunu, bunlardan ikisinin “termal hasara” uğradığının saptandığını ve bunun da, yangının çıkış kaynağının bu izmaritler olduğunu gösterdiğini açıkladığı belirtildi.

Gazete, bölgedeki sistematik gözlem, ifadeler, videolar, fotoğraflar ve meteorolojik veriler birlikte değerlendirildiğinde, yangının “Malya-Arsos” anayolunun doğu tarafından başladığının ve tüm olası sebepler bertaraf edildiğinde, yangının söndürülmeden atılan sigara izmaritinin kuru otlarla temas etmesiyle çıktığının belirlendiğini yazdı.

Rapora göre saat 13.26’da başlayan yangının, 17 dakika içinde 1,5 hektarlık alana ve 29 dakika sonra da 2 hektarlık alana yayıldığını kaydeden gazete, alevlerin Malya köyüne girdiğini ve bölgenin topografik yapısının, yangının tüm yönlere doğru yayılmasında katalizör rol oynadığını belirtti.

Gazete, rapora göre 9 bofor şiddetine kadar esen şiddetli rüzgarın yangının dakikada 60-63 metre ilerlemesini sağladığını; hava sıcaklığının 39 derece civarında olmasının, nem oranının yüzde 19’luk düşük bir seviyede olmasının ve kuru otların fazla oluşunun da yangının bu denli büyümesindeki en önemli etkenler olduğunu yazdı.

Haberde, ABD’li uzmanların yangını “kaza” olarak sınıflandırdığı ifade edildi.