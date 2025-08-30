Larnaka’ya bağlı “Aradippu” (Aradip) köyünde bulunan bir hurdacı dükkanında sabah saatlerinde patlama meydana geldi, 3 kişi yaralandı.

Patlama, hurda eşyaların dükkana teslim edildiği sırada meydana geldi.

Patlamanın atış alanından alınan atıl malzemelerden kaynaklanıp kaynaklanmadığının araştırıldığı belirtildi.

Polisten yapılan açıklamada, sabah saat 09.45’te meydana gelen olayda, 52 yaşındaki bir şahsın çift kabin aracıyla hurda dükkanına eşya teslim ettiği sırada henüz belirlenemeyen bir sebepten patlama meydana geldiği, söz konusu şahsın, bir şirket personelinin ve yardım amacıyla olay yerinde bulunan bir kişinin yaralandığı kaydedildi.

Yaralılar, ambulansla Larnaka Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, patlamayla ilgili Rum Milli Muhafız Ordusu da bilgilendirildi.