Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA) Kuruluş (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın oy çokluğuyla kabul edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, yeni düzenlemeyle geçici öğretmenlerin akademiye otomatik olarak gidemeyeceğini, yazılı ve sözlü sınava tabi tutulacağını söyledi. Çavuşoğlu, geçmişte geçici öğretmenlerin belirli koşulları sağlamaları halinde sınavsız şekilde akademiye gidebildiğini, yeni sistemde ise yazılı ve sözlü sınavla giriş yapılacağını belirtti.

Haber Kıbrıs tvde soruları yanıtlayan Çavuşoğlu, “Siyasi tercihen geçici öğretmen atanmış olsalar bile bundan sonra sınavla akademiye girebilecekleri için hiçbir zaman öğretmen olamayabilirler. Geçmişte akademiye girenler 160 saat ders alırken şimdi girecek olanlar minimum 900 saat alacak. Hangisi eğitime faydalı? Akademiye sevgi seli gösterdikleri yalanıyla toplumu kandırmaya çalışıyorlar” dedi.

Çavuşoğlu, bugüne kadar AÖA’da uygulanan sistemde 36 ayını dolduran bir öğretmenin sınavsız şekilde akademiye gidebildiğini, mezun olduktan sonra 60 puan alması halinde kadrolandığını, alamaması durumunda ise geçici öğretmen olarak görevine devam edebildiğini anlattı.

Yeni düzenlemeyle bunun değiştiğini ifade eden Çavuşoğlu, “Varsayalım ki doğru söylüyorlar, ‘siyasetçinin iki dudağı arasında’ X kişiyi öğretmen aldık. Benim aldığım geçici öğretmen geçmişte akademiye otomatik olarak gidebiliyorsa bundan sonra gidemeyecek. Kendi rekabet edebileceği grupla yazılı ve sözlü bir sınava girebilecek” diye konuştu.

Akademiye girişte taban puan uygulamasının da getirildiğini belirten Çavuşoğlu, lise mezunlarının akademiye girerken oluşturduğu taban puanla eşdeğer bir taban puanın aranacağını, ilan edilecek münhal sayısı içerisinde bu puanın altında kalanların akademiye kabul edilmeyeceğini söyledi.

Yeni sistemin öğretmen adaylarına daha kapsamlı bir eğitim sunacağını ifade eden Çavuşoğlu, “Geçmişte akademiye girenler 160 saat ders alırken şimdi girecek olanlar minimum 900 saat alacak. Hangisi eğitime faydalı?” sorusunu sordu.

AÖA’ya yönelik tepkilere de değinen Çavuşoğlu, “Akademiye sevgi seli gösterdikleri yalanıyla toplumu kandırmaya çalışıyorlar” diye konuştu.